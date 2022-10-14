14 Октября 2022, 07:31

Восемнадцать человек погибли при пожаре в автобусе в пакистанском Синде

ИСЛАМАБАД. СИНЬХУА-КАЗИНФОРМ - По меньшей мере 18 человек, в том числе восемь детей, погибли, еще 28 пострадали в среду вечером при возгорании пассажирского автобуса в провинции Синд на юге Пакистана. Об этом сообщил заместитель суперинтенданта местной полиции Ваджид Тахим, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на новостное агентство «Синьхуа».

По его словам, инцидент произошел в окрестностях Нуриабада в округе Джамшоро. Аварийный автобус следовал из портового города Карачи в Хайрпур-Натан-Шах в округе Даду.

Как заявили в полиции, первоначальное расследование показало, что пожар вспыхнул из-за неисправности системы кондиционирования. Полиция, спасатели и пожарные экстренно прибыли на место происшествия, потушили огонь и доставили в больницу пострадавших и тела жертв.

В салоне автобуса находились 55 пассажиров из одной деревни. Ваджид Тахим отметил, что среди погибших восемь детей.

Сотрудники больницы опасаются, что число жертв может возрасти, поскольку несколько пострадавших получили серьезные ожоги и находятся в критическом состоянии.













Фото: news.cn