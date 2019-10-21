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Восемь workout площадок построят в Атырау

21 Октября 2019 22:16
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Восемь workout площадок построят в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Восемь street-workout площадок построят в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

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«Площадки будут обустроены на местах устаревших, не пригодных к ремонту. Это в микрорайоне Авангард, по улице Смагулова, на набережной Урала. Площадь самой маленькой – 150 квадратных метров, самой большой около 400 квадратных метров. Площадки оснастят турниками, брусьями, шведскими стенками, рукоходами и уличными тренажерами, предусматривающие проводить занятия физкультурой на различные группы мышц. Для максимального снижения уровня травмоопасности их обустроят резиновым покрытием», - сообщила пресс-служба акимата города Атырау.

По информации ведомства, согласно утвержденному плану подрядная организация уже начала подготавливать территории под площадки. А все строительные работы будут завершены к концу текущего года.

«Площадки современные, поэтому прослужат они горожанам долгое время», -заверили в пресс-службе городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автодорог.

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Ключевые слова: Атырауская область, Строительство,
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Автор:

А. Соколов

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