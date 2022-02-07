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Восемь военнослужащих передал Азербайджан армянской стороне

7 Февраля 2022 16:41
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Восемь военнослужащих передал Азербайджан армянской стороне

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Азербайджан 7 февраля 2022 года вернул Армении восемь военнослужащих армянского происхождения, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на заявление Госкомиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.

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«Часть из них – военнослужащие, задержанные 16 ноября 2021 года на Кельбаджарском направлении государственной границы», - говорится в сообщении.

Азербайджанская сторона ожидает, что в ответ на гуманитарный шаг Армения предоставит информацию о военных и гражданских лицах Азербайджана, погибших в ходе первой армяно-азербайджанской войны, и предполагаемых местах их захоронений.

Отметим, что соответствующее обязательство армянская сторона взяла на себя во время видеоконференции 4 февраля с участием президента Франции Эмманюэля Макрона, президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна, а также главы Совета Европейского союза Шарля Мишеля.


Фото: 1news.az


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#Азербайджан   #Армения  
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Автор:

Серикбол Кошмаганбетов

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