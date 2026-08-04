Восемь участников свадебного кортежа привлекли к ответственности в Атырау

Участников свадебного кортежа в Атырау привлекли к ответственности после того, как в соцсетях появились видео с грубыми нарушениями правил дорожного движения, передает Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

— Сотрудники патрульной полиции на постоянной основе проводят работу по обеспечению безопасности дорожного движения. Наряду с несением службы осуществляется мониторинг социальных сетей, в ходе которого выявляются факты грубых нарушений правил дорожного движения. По каждому выявленному случаю принимаются предусмотренные законодательством меры. 2 августа в ходе мониторинга социальных сетей были выявлены видеоматериалы, на которых зафиксированы грубые нарушения правил дорожного движения участниками свадебного кортежа, — сообщили в Polisia.kz.

Кроме того, в ходе проверки установлено, что 1 августа около 20:00 на проспекте Абулхаир хана в Атырау водители и пассажиры автомобилей Volkswagen Polo и Lada Priora совершили действия, создававшие реальную угрозу безопасности дорожного движения и другим его участникам.

Как отметили в полиции, в результате проверочных мероприятий сотрудники патрульной полиции установили личности всех участников инцидента. Всего к ответственности привлечены 8 человек за нарушение правил маневрирования, управление и эксплуатацию транспортных средств с нарушением установленных требований, непристегнутые ремни безопасности, а также создание аварийной обстановки.

— Департамент полиции Атырауской области напоминает, что любые демонстративные нарушения правил дорожного движения, в том числе во время свадебных кортежей и иных массовых мероприятий, создают угрозу жизни и здоровью граждан. За подобные противоправные действия виновные лица будут привлекаться к ответственности в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, — подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в мошенничестве привлек 35 млн теңге через соцсети под видом инвестиций.