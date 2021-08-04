10:29, 04 Август 2021 | GMT +6
Восемь тоев за сутки остановили туркестанские полицейские
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Восемь тоев за сутки остановили полицейские в одном из районов Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
В Казыгуртском районе стражи порядка в течение суток выявили восемь заведений, которые проводили свадебные и семейные мероприятия, несмотря на карантинный режим. В каждом случае собирались от 50 до 150 местных жителей.
Представители мобильных групп остановили тои и провели разъяснительные беседы с присутствующими о недопустимости нарушения санитарно-эпидемиологических норм.
В отношении организаторов торжеств и владельцев заведений участковые инспекторы собрали материалы и направили в Казыгурский районный отдел контроля качества и безопасности товаров и услуг для принятия законного решения о привлечении к административной ответственности.