24 Мая 2022 19:15

Восемь спортивных объектов строят в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области в городе и районах региона ведется строительство восьми спортивных объектов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

«Всего в области идет строительство восьми спортивных объектов. Это спортивные комплексы в селах Жарсуат, Коктогай, Тушукудук, Сагыз, центральный стадион в районном центре Миялы, многопрофильная спортплощадка в селе Дамба, центральный стадион в городе Кульсары. А также три спортзала на 53 человека каждый в городе Атырау»,- сообщил на брифинге в региональной службе коммуникаций заместитель руководителя управления строительства Атырауской области Нурберген Кусаинов.

Все спортивные объекты планируется сдать в эксплуатацию в этом году.

Как ранее сообщалось, строительство 16 многоэтажных домов завершится в 2022 году в Атырау. Строительство семи школ начнут в этом году в Атырауской области.