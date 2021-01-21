АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Восемь специалистов Алматинского областного суда заболели коронавирусом. Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Самат Авганов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«К сожалению, COVID-19 не отступает. В последнее время в областном суде наблюдался приток людей, изъязвивших желание непосредственно участвовать в судебных заседаниях. По последним данным установлено заражение 8 специалистов областного суда. Все они отправлены на самоизоляцию и находятся под наблюдением врачей. Суд закрыт на двухнедельный карантин. Здания и территория суда интенсивно обрабатывается», - сказал он.

Ранее сообщалось, что суд Алматинской области закрыли на карантин с 20 января по 2 февраля 2021 года. Работа суда полностью приостановлена, с полным переводом на удаленный режим работы.