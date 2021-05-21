Восемь школ построят в Алматы в этом году

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – О том, как в Алматы решается дефицит с ученическими местами, рассказал в ходе онлайн-брифинга Региональной службы коммуникаций заместитель руководителя управления образования города Кайрат Жуманов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, до конца года в южной столице возведут 8 новых государственных школ на 12 600 мест. Причем 5 из них будут построены в Алатауском районе.

Представитель городского управления образования Кайрат Жуманов приводил примеры, когда в результате отсутствия школ ученикам приходилось ездить в другие общеобразовательные заведения. Это происходило в микрорайоне Дархан. Благодаря усилиям местных властей, эта проблема будет решена благодаря строительству школы на 1500 мест. Аналогичная ситуация была в микрорайоне Томирис. Теперь здесь строится новая школа на 1500 мест.

Кайрат Жуманов сообщил, что в микрорайоне Рахат-Мадениет в школе №196 была трехсменка. Контингент учеников здесь превысил проектную мощность. Этот вопрос решится благодаря строительству еще одной школы на 1500 мест. На территории этой же школы в будущем будет построен государственный детский сад. Кроме этого, еще одна школа на 1500 мест появится в микрорайоне Кайрат Турксибского района.

Говоря о строительстве новых школ, спикер подчеркнул, что при разработке проектов учитывается опыт зарубежных стран.

«Новые школы по-своему уникальны, в них все структурировано, имеются блоки для начальных классов, среднего звена и старших классов. Они будут выглядеть по-новому как снаружи, так и внутри. При строительстве используются современные экологичные материалы», - отметил Кайрат Жуманов.

Здания школ будут состоять из раздельных учебных блоков с зонами общего пользования, за одну смену в них будут обучаться от 1500 до 1800 детей.

Он также рассказал о расширении ряда перегруженных школ, путем строительства новых корпусов. В настоящее время строятся 17 новых корпусов к школам, за счет которых будет создано более 8 тысяч новых мест.