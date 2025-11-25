Восемь семей рискуют остаться без крыши над головой в Талдыкоргане

Талдыкорганец Тилеукабыл Абилакат вспоминает, что в 2019 году оформил кредит для покупки скота и развития подсобного хозяйства. Тогда, представители Агрокредитной корпорации направили его в микрофинансовую организацию, где и был подписан договор займа.

— Мы собрали все необходимые документы и заложили дом в Аграрную кредитную корпорацию. Платежи по кредиту вносили через банк, при этом средства поступали на счет микрофинансовой организации. Договор был рассчитан на шесть лет. Все это время мы платили без задержек и в мае этого года полностью закрыли кредит. Однако наш дом до сих пор находится под арестом, и снять его мы не можем, потому что платежи не дошли до Аграрной кредитной корпорации, а задолженность там числится непогашенной. Сейчас арест наложен не только на жилье, но и на все имущество. Мы не понимаем, почему так произошло, — рассказал он.

Фото: Айгерим Коппаева / Kazinform

По словам Абилаката, семья сохранила все квитанции и подтверждения платежей. Они надеются, что арест будет снят после выяснения обстоятельств.

Юрист Назира Алмабекова отмечает, что с подобной проблемой к ней обратились еще семь человек. С 2024 года она представляет интересы первой семьи, которой не выдавали залоговые документы после полного погашения кредита.

— После первого обращения мы направили запрос в Аграрную кредитную корпорацию. Тогда в похожей ситуации оказались 12 человек. Одна женщина, к сожалению, уже умерла, трое по неизвестным причинам забрали документы. Сейчас мы представляем интересы восьми заемщиков. Один из заемщиков оплатил кредит досрочно в 2023 году и также все еще не получил документы на свою недвижимость, — сообщила Алмабекова.

Фото: Айгерим Коппаева / Kazinform

По ее словам, все заявители оформляли микрокредиты через МФО «Жетысу» в конце 2019 года. Однако за полтора месяца до подписания договоров их имущество уже было зарегистрировано в залоге Аграрной кредитной корпорации.

— Деньги, которые они перечисляли в банк, до Агрокредитной корпорации не дошли. Сейчас с них через суд требуют 72 миллиона тенге, хотя заемщики ничего не нарушали. Мы считаем, что здесь имело место хищение со стороны микрофинансовой организации, — заявила она.

Еще в августе юрист обратилась в областную прокуратуру с официальной жалобой.

Заместитель директора по мониторингу филиала АО «Аграрная кредитная корпорация» по области Жетысу Аслан Асамбаев подтвердил, что в отношении МФО «Жетысу» также инициированы судебные процессы.

— С 2024 года от МФО «Жетысу» не поступали платежи по графику погашения. Если граждане утверждают, что платили, мы этого не видим в своей системе. Поэтому корпорация была вынуждена инициировать процедуру взыскания. Это крайняя мера, к которой мы были вынуждены прибегнуть, — пояснил он.

Аслан Асамбаев отметил, что корпорация готова рассмотреть предоставленные заемщиками документы об оплате. На данный момент иск рассматривается в Талдыкорганском городском суде.

В полиции области Жетысу по данному факту сообщили, что 19 ноября 2025 года следственным отделом управления полиции города Талдыкорган возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении руководителей МФО «Жетысу».

— В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. По итогам расследования будет принято окончательное процессуальное решение. О результатах стороны будут уведомлены в установленном порядке, — заявили в полиции.

Сейчас заемщики надеются, что суд и следствие установят, где исчезли их платежи, и кто виноват в том, что люди, выплатившие кредиты до последнего тенге, остались с арестованным имуществом.

Судебное и уголовное разбирательства продолжаются.

