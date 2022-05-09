Восемь сел переименовали в ЗКО
УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – О переименовании некоторых населенных пунктов Западно-Казахстанской области говорится в совместном постановлении акимата ЗКО и решении областного маслихата. Документ был опубликован на сайте adilet.zan.kz, передает МИА «Казинформ».
Сообщается, что на основании заключения областной ономастической комиссии от апреля прошлого года, с учетом мнения населения власти приняли решение переименовать следующие административно-территориальные единицы:
По району Бәйтерек:
Красновский сельский округ – на сельский округ Бейбітшілік;
село Погодаево Красновского сельского округа – на село Бейбітшілік;
село Котельниково Красновского сельского округа – на село Сырым батыр;
Железновский сельский округ – на сельский округ Атамекен;
село Железново Железновского сельского округа – на село Атамекен;
село Новенькое Железновского сельского округа – на село Қайнар;
Чеботаревский сельский округ – на сельский округ Құрманғазы;
село Чеботарево Чеботаревского сельского округа – на село Құрманғазы;
село Хамино Чеботаревского сельского округа – на село Аманат;
село Карпово сельского округа Шалғай – на село Тыңдала.
По Теректинскому району:
Федоровский сельский округ – на сельский округ Теректі;
село Федоровка Федоровского сельского округа – на село Теректі.
Документ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования (зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 19 апреля 2022 года № 27626).