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    10:08, 26 Январь 2021 | GMT +6

    Восемь регионов РК находятся в «красной» зоне по коронавирусу

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации на 26 января в «красной» зоне по уровню заболеваемости коронавирусной инфекцией находятся 8 регионов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В «красной» зоне: города Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

    В «желтой» зоне: Карагандинская область.

    В «зелёной» зоне - все остальные регионы.

    В «красной» зоне вводятся строгие ограничительные меры. В «желтой» зоне сохраняются действующие карантинные меры и усиливается контроль за их соблюдением. А «зеленая» зона показывает стабильную ситуацию, возможно ослабление ограничительных мер.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Регионы Казахстана Главная Общество Минздрав РК
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