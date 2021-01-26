Восемь регионов РК находятся в «красной» зоне по коронавирусу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации на 26 января в «красной» зоне по уровню заболеваемости коронавирусной инфекцией находятся 8 регионов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В «красной» зоне: города Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

В «желтой» зоне: Карагандинская область.

В «зелёной» зоне - все остальные регионы.

В «красной» зоне вводятся строгие ограничительные меры. В «желтой» зоне сохраняются действующие карантинные меры и усиливается контроль за их соблюдением. А «зеленая» зона показывает стабильную ситуацию, возможно ослабление ограничительных мер.