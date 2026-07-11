Восемь погибших за 10 дней: в области Абай начали масштабные проверки на дорогах

Сразу восемь человек погибли в дорожно-транспортных происшествиях за первые десять дней июля в области Абай, передает корреспондент агентства Kazinform.

После серии смертельных аварий полиция объявила о проведении оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога».

— Усиленные рейды пройдут с 11 по 16 июля по всей территории региона. Их главная задача — снизить аварийность и пресечь нарушения, которые чаще всего становятся причиной ДТП с тяжелыми последствиями. Оперативно-профилактическое мероприятие направлено на предупреждение дорожно-транспортных происшествий, выявление грубых нарушений Правил дорожного движения и предотвращение новых трагедий, — сообщили в департаменте полиции области Абай.

В центре внимания инспекторов окажутся водители, превышающие скорость, выезжающие на полосу встречного движения, управляющие автомобилями в состоянии опьянения, а также автомобили без государственных регистрационных знаков или с подложными номерами.

Отдельное внимание сотрудники полиции уделят междугородним пассажирским перевозкам и соблюдению требований безопасности в условиях ухудшения погоды.

В полиции отмечают, что большинство смертельных аварий происходит из-за нарушений, которых можно избежать. Водителей призывают соблюдать скоростной режим, отказаться от опасных маневров и не садиться за руль в состоянии опьянения.

Ранее сообщалось, что смертельное ДТП с участием четырех авто произошло на трассе Алматы — Усть-Каменогорск.