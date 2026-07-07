Восемь пляжей в ЗКО не соответствуют требованиям безопасности

В Западно-Казахстанской области в связи с установившейся жаркой погодой особое внимание уделяется вопросам предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций на водоемах, передает корреспондент Kazinform

Как сообщил исполняющий обязанности начальника управления ликвидации чрезвычайных ситуаций департамента по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области Айбар Камидуллиев на брифинге, состоявшемся на площадке региональной службы коммуникаций, в регионе определено 34 места массового отдыха, туризма и занятий спортом на водоемах. Из них 13 являются коммунальными, а 21 — частными пляжами.

По словам Айбара Хайдаровича, в соответствии с поступившими заявками с 25 мая были проведены работы по обследованию и очистке дна пляжей.

— В настоящее время обследовано всего 22 пляжа. Разрешение на работу получили 14 пляжей (три коммунальных и 13 частных). Вместе с тем шесть коммунальным и двум частным пляжам из-за несоответствия требованиям безопасности на водоемах разрешение на работу выдано не было. После приведения этих пляжей в соответствие с требованиями правил они будут повторно рассмотрены согласно вновь поданным заявкам, — сказал А. Камидуллиев.

По его словам, для обеспечения безопасности школьников на воде и формирования у них навыков плавания в области имеются пять крытых и 34 модульных каркасных бассейна.

В период купального сезона для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации подготовлены шесть мобильных водолазных групп, более 80 спасателей, около 30 плавательных средств, 14 автомобилей, а также 24 комплекта водолазного оборудования.

Сотрудники департамента ежедневно, согласно утвержденному графику, проводят патрулирование опасных и необорудованных участков водоемов. Кроме того, 10 военнослужащих двух спасательных батальонов воинской части № 20982 Министерства по чрезвычайным ситуациям РК ежедневно несут дежурство в пяти определенных местах.

— В этом году в период купального сезона четыре человека утонули, из них трое — дети. В прошлом году за этот же период погибли два подростка. В период с 4 по 6 июля в соответствии со статьями 412 и 440 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях составлен 31 протокол на общую сумму 469 262,5 тенге. С начала года 141 человек оштрафован на сумму более 2,1 миллиона тенге, — добавил А. Камидуллиев.

Напомним, ранее сообщалось, что в Западно-Казахстанской области три подростка утонули.