Восемь операций провели израильские врачи в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Восемь операций за один день провели находящиеся в Атырау израильские врачи, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила пресс-служба областного управления здравоохранения, 26 октября в областном перинатальном центре зарубежные медицинские специалисты провели сразу восемь операций. Из них 7 акушерских (кесарево сечение) и 1 гинекологическую.

«Накануне врачи провели консультации беременным пациенткам инфекционного стационара модульной больницы. Визит израильской делегации в Атырау продлится до конца этой недели, врачи намерены принимать участие во всех экстренных случаях в учреждениях родовспоможения», - сообщили в пресс-службе облздрава.

Как ранее сообщалось, израильские врачи проконсультируют беременных и рожениц в Атырау.