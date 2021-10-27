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    21:24, 26 Октябрь 2021 | GMT +6

    Восемь операций провели израильские врачи в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Восемь операций за один день провели находящиеся в Атырау израильские врачи, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщила пресс-служба областного управления здравоохранения, 26 октября в областном перинатальном центре зарубежные медицинские специалисты провели сразу восемь операций. Из них 7 акушерских (кесарево сечение) и 1 гинекологическую.

    «Накануне врачи провели консультации беременным пациенткам инфекционного стационара модульной больницы. Визит израильской делегации в Атырау продлится до конца этой недели, врачи намерены принимать участие во всех экстренных случаях в учреждениях родовспоможения», - сообщили в пресс-службе облздрава.
    Как ранее сообщалось, израильские врачи проконсультируют беременных и рожениц в Атырау.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Израиль
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