Восемь новых спортивных объектов строят в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В городе Атырау и районах области ведется строительство восьми новых спортивных объектов. Об этом сообщил и. о. руководителя управления физической культуры, спорта и туризма Атырауской области Дастанбек Коспанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день в области насчитывается более 1200 спортивных объектов. С каждым годом это число растет. В текущем году в селе Тущыкудук Исатайского района был введен в эксплуатацию спортивный комплекс. В следующем году в области планируется ввести в эксплуатацию еще восемь новых спортивных объектов. Это спортивный комплекс в селе Коктогай Индерского района, многофункциональный спортивный зал в пригородном селе Дамба, многопрофильная спортивная площадка в селе Аксай, спортивные комплексы в микрорайонах города Химпоселок, Бирлик, а также в селах Жаскайрат, Тасшагыл, Сагиз Кызылкогинского района. Планируется реконструкция центрального стадиона в селе Миялы, центрального стадиона в селе Курмангазы, стадиона в поселке Макат», - сообщил Дастанбек Коспанов.

По его словам, в перспективе строительство еще шести спортивных объектов.

«Сейчас проводятся тендерные процедуры. Спортивные комплексы будут в селах Суюндук, Нуржау Курмангазинского района, Карабау и Коныстау Кызылкогинского района, селе Ергалиев Исатайского района и Тандай Махамбетского района», - рассказал Дастанбек Коспанов.