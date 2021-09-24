Восемь новых школ строят в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – На рабочем совещании под председательством акима Алматы Бакытжана Сагинтаева рассмотрен ход реализации поручения Послания Главы государства по форсированному строительству школ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На сегодняшний день в Алматы ведется строительство 8 школ на 12 600 ученических мест. При этом 5 школ возводятся в Алатауском районе, в том числе в мкр Саялы – на 1800 мест, мкр Дархан – на 1500 мест, мкр Мадениет – на 1500 мест, мкр Томирис – на 1500 мест, в мкр Нуркент – на 1500 мест. В Наурызбайском районе в мкр Калкаман – на 1500 мест, в мкр Калкаман-2 – на 1800 мест. В Турксибском районе в мкр Кайрат – на 1500 мест.

Три школы в мкр Калкаман-2, Томирис и Саялы планируется сдать в эксплуатацию до конца текущего года. Также проведены строительно-монтажные работы по сейсмоусилению и капитальному ремонту четырех школ - №81, 40, 45, 54.

Вместе с тем ведется строительство 18 новых корпусов, из которых на сегодняшний день завершено строительство корпусов к 9 школам №166 – на 125 мест, № 60 – на 600 мест, № 6 – на 900 мест, № 121 – на 450 мест, № 133 – на 450 мест, № 144 – на 300 мест, № 170 – на 300 мест, № 199 – на 425 мест, № 38 – на 600 мест.

Еще 5 корпусов к школам №57, 102, 132, 117, 186 планируется сдать в эксплуатацию в октябре. Оставшиеся 4 к школам №34, 177, 191, 43 планируется сдать в ноябре текущего года.

По поручению Б. Сагинтаева при разработке планов застройки необходимо придерживаться принципа «сначала школа – потом дом». Главная цель: не перегружать существующие школы и вместе с новыми квадратными метрами жилья сдавать объекты образования.