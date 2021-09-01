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Восемь новых школ открыли в День знаний в столице

1 Сентября 2021 16:21
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Восемь новых школ открыли в День знаний в столице

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram поздравил школьников с началом учебного года и сообщил, что сегодня в городе распахнули двери 8 новых школ, передает МИА «Казинформ».

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«Дорогие учителя, школьники и родители!

Поздравляю вас с первым днём нового учебного года. 1 сентября – важный для родителей и учащихся день. Обучение начинаем в традиционном офлайн-формате. Хочу пожелать всем учащимся не гнаться за оценками, а за знаниями! Ежедневно кирпич за кирпичиком вы строите свою жизнь - только за счёт труда и знаний в будущем вы сможете достичь больших успехов! Главное – верьте в себя, свои силы.

Для создания комфортных условий для обучения мы ежегодно строим учебные заведения. В текущем году построим 15 школ, 8 из них уже открыли, в числе которых есть также построенные за счёт частных инвестиций.

К примеру, сегодня посетил среднюю школу №23 (жилой массив Ондирис, район Байконыр). По поручению Главы государства на территории построили комфортный корпус. Проектная мощность новой школы составляет 1200 учащихся (в две смены). В новом здании предусмотрены кабинеты робототехники, новой модификации химии, биологии, физики, «STEM», «Интеллектум», кабинеты поддержки инклюзии и др. В старом учебном заведении не было столовой, актового зала, большого спортзала. Все это предусмотрели в новом здании. От имени Президента школа также получила автобус.

Также сегодня посетил новую школу №92 (ул. Майкайын, район Алматы). Данная школа рассчитана на 2400 учащихся (в две смены). В школе также открыты уникальные кабинеты новой модификации химии, биологии, физики, робототехники, «STEM», «Интеллектум» и др. Также есть кабинеты поддержки инклюзии, гончарного искусства.

Строительство 15 школ в текущем году позволяет нам создать более 40 тыс. ученических мест. Это в 2 раза больше ученических мест, чем в 2020, и в 4 раза больше, чем в 2019 году.

В рамках Комплексного плана на 5-летний период запланировано строительство порядка 67 школ. Школы также строим в рамках ГЧП и за счет частных инвестиций. На инвестсоветах поддержали строительство свыше 30 частных учебных заведений, которые также пользуются большим спросом среди жителей.

Поздравляю всех с началом учебного года! Желаю крепкого здоровья и рвения в учебе!» - написал аким столицы.


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#Нур-Султан   #Образование   #Строительство   #День знаний  
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