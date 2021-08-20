Восемь новых объектов образования введут в Карагандинской области в этом году
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Повышение качества образования, возврат к штатному обучению – эти вопросы обсудили на традиционном августовском совещании педагогов Карагандинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Сегодня обсудим вопросы регионального содержания в обеспечении качества образования. Несмотря на особый период, совершенствованию системы уделяется много внимания. В этом году на образование выделено 182 млрд тенге – это 40% от общего бюджета области. В области ведётся строительство 11 объектов образования: четырёх школ и четырёх пристроек в Караганде, Жезказгане, Сарани, Жанааркинском и Шетском районах, двух детских садов в Жезказгане и Сатпаеве, Дворца школьников в Сатпаеве. До конца года планируем ввести восемь объектов», – сказал аким региона Женис Касымбек, открывая онлайн-совещание.
В областном центре 1 сентября откроется новый Дворец школьников.
К новому учебному году отремонтировано 164 объекта образования. Большая работа проделана по обеспечению безопасности детей. Во всех учебных заведениях появились тревожные кнопки и системы голосового оповещения. Больше половины оборудованы турникетами, также будет дежурить спецохрана. С января начнётся обновление всей системы видеонаблюдения.
В детских садах внедрят новую модель, при которой родители смогут оценивать качество дошкольного воспитания.
Участники совещания расскажут о новых проектах и инициативах. Благодаря прямой трансляции встреча собрала многотысячную аудиторию специалистов и родительской общественности. Из Нур-Султана подключились к эфиру президент Национальной академии образования имени И. Алтынсарина Гани Бейсембаев, директор Республиканского учебно-методического центра дополнительного образования МОН РК, советник министра образования по вопросам охраны прав детей Раиса Шер.
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