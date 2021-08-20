+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 29 °С
Алматы: 28 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Восемь новых объектов образования введут в Карагандинской области в этом году

20 Августа 2021 13:00
Поделиться:
Восемь новых объектов образования введут в Карагандинской области в этом году

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Повышение качества образования, возврат к штатному обучению – эти вопросы обсудили на традиционном августовском совещании педагогов Карагандинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Социальная ответственность: промышленники поддержали карагандинских педагогов
Мажилисмены проверяют готовность школ к новому учебному году В школах Карагандинской области растёт число кабинетов поддержки инклюзии Десять новых специальностей откроют в этом году в колледжах Карагандинской области

«Сегодня обсудим вопросы регионального содержания в обеспечении качества образования. Несмотря на особый период, совершенствованию системы уделяется много внимания. В этом году на образование выделено 182 млрд тенге – это 40% от общего бюджета области. В области ведётся строительство 11 объектов образования: четырёх школ и четырёх пристроек в Караганде, Жезказгане, Сарани, Жанааркинском и Шетском районах, двух детских садов в Жезказгане и Сатпаеве, Дворца школьников в Сатпаеве. До конца года планируем ввести восемь объектов», – сказал аким региона Женис Касымбек, открывая онлайн-совещание.

В областном центре 1 сентября откроется новый Дворец школьников.

К новому учебному году отремонтировано 164 объекта образования. Большая работа проделана по обеспечению безопасности детей. Во всех учебных заведениях появились тревожные кнопки и системы голосового оповещения. Больше половины оборудованы турникетами, также будет дежурить спецохрана. С января начнётся обновление всей системы видеонаблюдения.

В детских садах внедрят новую модель, при которой родители смогут оценивать качество дошкольного воспитания.

Участники совещания расскажут о новых проектах и инициативах. Благодаря прямой трансляции встреча собрала многотысячную аудиторию специалистов и родительской общественности. Из Нур-Султана подключились к эфиру президент Национальной академии образования имени И. Алтынсарина Гани Бейсембаев, директор Республиканского учебно-методического центра дополнительного образования МОН РК, советник министра образования по вопросам охраны прав детей Раиса Шер.


Подписывайтесь на наш канал:

#Карагандинская область   #Образование   #Строительство  
Поделиться:

Автор:

Агата Мухамеджанова

Новости по теме
Социальная ответственность: промышленники поддержали карагандинских педагогов
Мажилисмены проверяют готовность школ к новому учебному году
В школах Карагандинской области растёт число кабинетов поддержки инклюзии
Десять новых специальностей откроют в этом году в колледжах Карагандинской области
Популярное
1 Задержан заведующий поликлиникой города Алматы
2 Одну из крупных улиц перекроют в Алматы
3 Сезон региональных сельскохозяйственных ярмарок открывается в Нур-Султане
4 Какие жилые массивы Нур-Султана газифицируют в этом году
5 Землетрясение произошло в 96 км от Алматы
6 В Алматы заработали обновленные экопосты
Читайте также
Внедрить общественный рейтинг школ и колледжей поручил аким Карагандинской области
Здание сносят в центре столицы: что построят на месте сноса
Задержан заведующий поликлиникой города Алматы
Одну из крупных улиц перекроют в Алматы
Сезон региональных сельскохозяйственных ярмарок открывается в Нур-Султане
Какие жилые массивы Нур-Султана газифицируют в этом году
Землетрясение произошло в 96 км от Алматы
В Алматы заработали обновленные экопосты
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив