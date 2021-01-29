Восемь  новых автобусных маршрутов запустят в 2021 году в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О работе общественного транспорта столицы членам Общественного совета города рассказал заместитель акима Нур-Султана Ермек Кизатов. Об этом передает МИА «Казинформ».

На сегодня работа общественного транспорта организована 6 автобусными парками, один из которых - коммунальный, остальные – частные. По городу курсирует 91 маршрут: 66 городских, 24 пригородных и 1 дачный. Ежедневно на линию выходят свыше 800 автобусов, 739 из них обслуживают городские маршруты, сообщила в Instagram пресс-служба городского акимата.

«В прошлом году мы провели модернизацию маршрутной сети города, поскольку столица растет и застраивается. Запустили 4 новых маршрута, 16 маршрутов оптимизировали. Обеспечили доступ к проблемным участкам в городе. Обновили подвижной состав. В этом году планируем работы по запуску еще 8 новых городских маршрутов. Кроме того, планируем запустить 3 коротких маршрутов на сильно загруженных участках», - проинформировал Е.Кизатов.

Напомним, в прошлом году город закупил и выпустил на линию 100 электрических автобусов, они безвредны для экологии, не выбрасывают в атмосферу вредные вещества. Также планируется выпустить еще 100 таких автобусов на линию.