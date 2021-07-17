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    13:15, 17 Июль 2021 | GMT +6

    Восемь нарушений карантина выявили на объектах предпринимательства в столице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в столице были проверены 65 объектов предпринимательства на нарушение карантина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции столицы.

    Мобильными группами в составе представителей управления санитарно-эпидемиологического контроля, сотрудников акимата, волонтеров и полицейских столицы ежедневно проводятся рейдовые мероприятия по выявлению объектов предпринимательства, нарушающих карантинный режим

    Так, за прошлую ночь выявлено 8 нарушений карантина. Несмотря на ряд предупреждающих мер, указанных в Постановлении главного санитарного врача об ужесточении карантина в столице, жители и гости города продолжают посещать увеселительные заведения, проводя досуг в компании друзей, не думая о последствиях и игнорируя санитарные требования.

    В ходе проверки в районе левого берега города по проспекту Қабанбай батыра были выявлены два заведения нарушающих санитарные нормы и предоставляющих услуги кальяна клиентам.

    В 22.51 часов в баре «Inferno» отдыхали 20 человек. В 23:03 часов в рестобаре «Vzлетный» находились более 50 посетителей.

    В отношении владельцев и получателей услуг составлены административные протокола по статье 441 КРКобАП с наложением штрафа (Нарушение запрета потребления табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, электронных систем потребления и жидкостей для них, в местах, в которых законодательством Республики Казахстан он установлен).

    Кроме того, в ходе рейдов выявлено нарушение карантинного режима со стороны компьютерного клуба, кинозала и других увеселительных заведений.

    Собранные материалы в отношении нарушителей карантинного режима направлены в уполномоченный орган для привлечения к административной ответственности по ст. 425 КРКобАП, с рассмотрением вопроса в суде о приостановлении их деятельности.

    Департамент полиции г. Нур-Султана предупреждает, что нарушители будут привлечены к ответственности согласно действующему законодательству.

    Напомним, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 17 июля, Нур-Султан остается в «красной» зоне.


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