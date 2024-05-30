Восемь мощных вспышек произошло на Солнце 29 мая

Восемь сильных вспышек, одна из которых - самого высокого класса Х, произошли на Солнце 29 мая, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ИПГ). Об этом передает агентство Kazinform.

- Высокая активность Солнца в среду привела к серии вспышек класса М и одной вспышке класса Х1.4/2B продолжительностью 87 минут. Эта вспышка сопровождалась выбросом корональной массы, всплесками радиоизлучения и нарушением коротковолновой радиосвязи, - сообщили в ИПГ.

Семь сильных вспышек класса М были зафиксированы в разных группах пятен на Солнце. Первая вспышка М 1.3 продолжительностью 15 минут произошла в 04:06 мск (06:06 по времени Астаны), последняя, тоже M1.3, длиной 28 минут, - в 22:10 мск (00:10 по времени Астаны). Самая сильная вспышка класса M5.7 была зафиксирована в 21:41 мск (23:41 по времени Астаны).

По прогнозам ученых, 30 мая ожидается высокая вспышечная солнечная активность, могут быть вспышки класса X, в том числе протонные. Предыдущая вспышка X2.9 была зафиксирована 27 мая.

После серии сильнейших вспышек на звезде в начале мая на Земле началась сильнейшая магнитная буря. Ночью 11 мая она достигла экстремального уровня мощности, впервые с августа 2005 года. Вспышки повлияли на системы передачи информации на планете, к примеру, некоторые спутники Starlink, «выбило» с позиций на орбите.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.