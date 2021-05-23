Восемь многоквартирных домов построят в Рудном

РУДНЫЙ. КАЗИНФОРМ — Аким Костанайской области Архимеда Мухамбетова посетили с рабочей поездкой город Рудный, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Аким проинспектировал ход реконструкции внутриквартальных, магистральных тепловых сетей и тепловых насосных станций города, на что направлено 4,289 млрд тенге. После осмотрел капитальный ремонт общеобразовательной школы №18. Ремонтные работы начаты в мае этого года, стоимость ремонтных работ составляет 714,1 млн.тенге. Также аким области осмотрел строительства жилых домов по улице Восточная. В городе Рудном запланировано строительство 8 многоквартирных жилых домов», - сообщили в пресс-служб областного акимата.

Также А.Мухамбетов принял участие в открытие спортивного комплекса «AYATFITNESSPREMIUM».

В спорткомплексе предусмотрены: тренажерный зал для занятия фитнесом, зал единоборств, кабинет массажа, салон красоты, сауна, минимаркет, кафе. Общая стоимость строительства составила за счет частных инвестиций 700 млн. тенге.

Стоит отметить, что на базе нового комплекса планируется реализация государственного спортивного заказа, что позволит обеспечить занятия для юных жителей города в платных секциях на бесплатной основе.

«В настоящее время обеспечена работа 2066 бесплатных спортивных секций, которые посещают 33196 учащихся образовательных школ или 30% детей школьного возраста, в том числе 20925 человек посещают детские спортивные секции в сельской местности, - рассказали в пресс-службе. — На первом этапе для реализации государственного спортивного заказа в бюджете области на 2021 год предусмотрено 130 миллионов тенге, что позволит обеспечить доступ более 1000 детей к физкультурно-оздоровительным услугам на бесплатной основе. В дальнейшем уровень финансирования на реализацию государственного спортивного заказа будет увеличиваться».

По итогам поездки Архимед Мухамбетов поручил акиму города Кайрату Испергенову усилить работу по дальнейшему социально-экономическому развитию Рудного.