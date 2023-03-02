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Восемь миллиардов требуются на строительство полигонов в районах СКО

2 Марта 2023, 12:58
Восемь миллиардов требуются на строительство полигонов в районах СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с помощью космомониторинга за год выявили 232 несанкционированных свалки. Ликвидировали 224, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель департамента экологии Азамат Бектасов на заседании акимата отметил, что космический мониторинг осуществляют с 2019 года. Ежегодно выявляют сотни стихийных мест размещения отходов.

По информации руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Бейбута Исманова, в соответствии с требованиями экологического законодательства оформить действующие свалки не предоставляется возможным. Для решения проблемы нужно построить полигоны в девяти районах области.

«Разработана проектно-сметная документация для строительства восьми полигонов для районных центров и крупных населенных пунктов. Стоимость реализации проектов составляет около восьми млрд тенге», - сказал Б.Исманов.

Аким области Айдарбек Сапаров отметил, что построить полигоны в районах – действительно дорогое удовольствие.

«Требования большие. Создайте рабочую группу, выходите в «центр». Для сельских округов должны быть типовые проекты. В любом населенном пункте есть свалка. Еще и скотомогильник. В этом направлении тоже надо поработать. В каждом населенном пункте должна быть хотя бы яма Беккари. До 1 июля ликвидировать все стихийные свалки», - поручил глава региона.


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