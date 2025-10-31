РУ
    12:16, 31 Октябрь 2025 | GMT +5

    Восемь международных коридоров проходят через территорию Казахстана — замминистра

    Казахстан служит геополитическим и геоэкономическим мостом между Востоком и Западом, заявил заместитель министра иностранных дел РК Алибек Куантыров в кулуарах круглого стола по глобальным инвестициям KGIR-2025, передает корреспондент агентства Kazinform.

    КТЖ, актау
    Фото: КТЖ

    По его словам, страна является важным узлом формирующихся транспортных и энергетических коридоров.

    — За последние десятилетия Казахстан инвестировал более чем 35 миллиардов долларов в развитие транспортной инфраструктуры, включающей 21 тысячу километров железных дорог, 95 тысяч километров шоссейных дорог и два Каспийских порта — Актау и Курык. Сегодня восемь международных коридоров проходят через нашу территорию. Это делает Казахстан центральным хабом инициативы «Один пояс — один путь» и ключевым транспортным партнером для Китая, Европейского Союза и Центральной Азии, — сказал замминистра.

    Он подчеркнул, что самым динамичным направлением является Средний коридор. В 2024 году объем транзита по нему вырос на 60%, достигнув 4–5 млн тонн грузов.

    Куантыров также отметил значительный аграрный потенциал Казахстана — 213 млн гектаров сельхозземель, включая 178 млн гектаров пастбищ, что делает страну шестой в мире по площади сельхозугодий и крупнейшим производителем зерна в Центральной Азии.

    Ранее сообщалось, почему Средний коридор интересен США.

    Теги:
    Средний коридор Транспорт МИД РК
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
