Восемь международных коридоров проходят через территорию Казахстана — замминистра

По его словам, страна является важным узлом формирующихся транспортных и энергетических коридоров.

— За последние десятилетия Казахстан инвестировал более чем 35 миллиардов долларов в развитие транспортной инфраструктуры, включающей 21 тысячу километров железных дорог, 95 тысяч километров шоссейных дорог и два Каспийских порта — Актау и Курык. Сегодня восемь международных коридоров проходят через нашу территорию. Это делает Казахстан центральным хабом инициативы «Один пояс — один путь» и ключевым транспортным партнером для Китая, Европейского Союза и Центральной Азии, — сказал замминистра.

Он подчеркнул, что самым динамичным направлением является Средний коридор. В 2024 году объем транзита по нему вырос на 60%, достигнув 4–5 млн тонн грузов.

Куантыров также отметил значительный аграрный потенциал Казахстана — 213 млн гектаров сельхозземель, включая 178 млн гектаров пастбищ, что делает страну шестой в мире по площади сельхозугодий и крупнейшим производителем зерна в Центральной Азии.

