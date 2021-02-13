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    18:01, 12 Февраль 2021 | GMT +6

    Восемь колледжей закрыто в Казахстане - Минобразования

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство образования и науки РК осуществило возврат лицензий 8 колледжей, их образовательная деятельность полностью прекращена, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МОН.

    Комитет по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК в рамках мониторинга образовательной деятельности учебных заведений выявил колледжи, не имеющие соответствующей материально-технической базы.

    В некоторых из них к тому же не было набора абитуриентов. Так, Кокшетауский юридический колледж и Талдыкорганский юридический колледж осуществили выпуски, затем добровольно вернули лицензии.

    В целом, все закрытые колледжи своевременно обеспечили перевод студентов в другие учебные заведения и решили вопрос трудоустройства преподавателей.

    МОН РК продолжит мониторинг, направленный на выявление колледжей, не соответствующих квалификационным требованиям, предъявляемым к образовательной деятельности.

    Напомним, 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «Казахстан в новой реальности: время действий» можно ознакомиться здесь. В рамках Послания Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил решить проблему с закрытием вузов, «печатающих дипломы».


    Теги:
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