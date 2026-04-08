Восемь казахстанцев вышли в финал чемпионата Азии-2026 по боксу

Медали континентального первенства будут разыграны в 10 весовых категориях среди женщин и еще 10 весовых категориях среди мужчин.

Казахстан в боях за золотые награды будет представлять три девушки и пять мужчин.

В весе до 70 кг Бакыт Сейдиш выйдет на ринг против Арундхати Чоудхари из Индии, в весе до 80 кг Надежда Рябец оспорит титул чемпионки Азии в бою против Рухшоны Парпиевой из Узбекистана, а соперницей Дины Исламбековой в супертяжелой весовой категории станет Альфия Тараннум Хан Патхан из Индии.

Серебряный призер Олимпиады Нурбек Оралбай в финале чемпионата Азии-2026 в весе до 85 кг выйдет на ринг против серебряного призера чемпионата Азии-2024 Жасурбека Юлдошева из Узбекистана. Брат-близнец Нурбека — Айбек Оралбай, в супертяжелом весе оспорит титул чемпиона Азии-2026 с этническим казахом из Китая Данабеком Байконысом (Данабике Байикевуси — в китайской транскрипции). Айбек Оралбай является двукратным чемпионом Азии (2022, 2024) и чемпионом мира (2025), Данабек Байконыс — бронзовый призер Азиатских игр в Ханчжоу и чемпионата мира (2025).

Торехан Сабырхан в весе до 70 кг побьется за золото чемпионата Азии-2026 с Зеядом Ишаишем из Иордании, Орзабек Асылкулов в весе до 60 кг проведет финальный бой с представителем Индии Сачином, а Жавохир Абдурахимов из Узбекистана станет соперником по финалу для Сабыржана Аккалыкова в весе до 75 кг.

Полный список финалистов чемпионата Азии-2026 по боксу выглядит так:

Женщины:

48 кг: Минакши Минакши (Индия) — Номундари Энх-Амгалан (Монголия);

51 кг: У Юй (Китай) — Ан Кум Бель (КНДР);

54 кг: Хсяо-Вэнь Хуан (Китайский Тайбэй) — Прити Прити (Индия);

57 кг: Джайсмин Джайсмин (Индия) — Пунрави Руэнрос (Таиланд);

60 кг: Вон Ын Ген (КНДР) — Прия Прия (Индия);

65 кг: Ниен-Чин Чен (Китайский Тайбэй) — Хе Сун Хван (КНДР);

70 кг: Бакыт Сейдиш (Казахстан) — Арундхати Чоудхари (Индия);

75 кг: Азиза Зокирова (Узбекистан) — Бао Цзыи (Китай);

80 кг: Надежда Рябец (Казахстан) — Рухшона Парпиева (Узбекистан);

Свыше 80 кг: Дина Исламбекова (Казахстан) — Альфия Тараннум Хан Патхан (Индия).

Мужчины

50 кг: Вишванат Суреш (Индия) — Даичи Иваи (Япония);

55 кг: Билгуунсайхан Хархуу (Монголия) — Руи Ямагучи (Япония);

60 кг: Оразбек Асылкулов (Казахстан) — Сачин Сачин (Индия);

65 кг: Абдуллох Мадаминов (Узбекистан) — Бунджонг Синсири (Таиланд);

70 кг: Торехан Сабырхан (Казахстан) — Зеяд Ишаиш (Иордания);

75 кг: Жавохир Абдурахимов (Узбекистан) — Сабыржан Аккалыков (Казахстан);

80 кг: Хусейн Иашаиш (Иордания) — Фазлиддин Эркинбоев (Узбекистан);

85 кг: Нурбек Оралбай (Казахстан) — Жасурбек Юлдошев (Узбекистан);

90 кг: Парвиз Каримов (Таджикистан) — Халимжон Мамасолиев (Узбекистан);

Свыше 90 кг: Айбек Оралбай (Казахстан) — Данабек Байконыс (Китай, Байикевузи Данабике в китайской транскрипции).

В целом же, с учетом бронзовых медалей, у Казахстана на завершающемся чемпионате Азии по боксу будет 13 наград.

О том, как стартовали казахстанские боксеры на чемпионате Азии-2026, мы рассказывали ранее.