Восемь казахстанцев вышли в финал чемпионата Азии-2026 по боксу
9 и 10 апреля в столице Монголии Улан-Баторе состоятся финальные поединки чемпионата Азии по боксу 2026 года, передает агентство Kazinform.
Медали континентального первенства будут разыграны в 10 весовых категориях среди женщин и еще 10 весовых категориях среди мужчин.
Казахстан в боях за золотые награды будет представлять три девушки и пять мужчин.
В весе до 70 кг Бакыт Сейдиш выйдет на ринг против Арундхати Чоудхари из Индии, в весе до 80 кг Надежда Рябец оспорит титул чемпионки Азии в бою против Рухшоны Парпиевой из Узбекистана, а соперницей Дины Исламбековой в супертяжелой весовой категории станет Альфия Тараннум Хан Патхан из Индии.
Серебряный призер Олимпиады Нурбек Оралбай в финале чемпионата Азии-2026 в весе до 85 кг выйдет на ринг против серебряного призера чемпионата Азии-2024 Жасурбека Юлдошева из Узбекистана. Брат-близнец Нурбека — Айбек Оралбай, в супертяжелом весе оспорит титул чемпиона Азии-2026 с этническим казахом из Китая Данабеком Байконысом (Данабике Байикевуси — в китайской транскрипции). Айбек Оралбай является двукратным чемпионом Азии (2022, 2024) и чемпионом мира (2025), Данабек Байконыс — бронзовый призер Азиатских игр в Ханчжоу и чемпионата мира (2025).
Торехан Сабырхан в весе до 70 кг побьется за золото чемпионата Азии-2026 с Зеядом Ишаишем из Иордании, Орзабек Асылкулов в весе до 60 кг проведет финальный бой с представителем Индии Сачином, а Жавохир Абдурахимов из Узбекистана станет соперником по финалу для Сабыржана Аккалыкова в весе до 75 кг.
Полный список финалистов чемпионата Азии-2026 по боксу выглядит так:
Женщины:
- 48 кг: Минакши Минакши (Индия) — Номундари Энх-Амгалан (Монголия);
- 51 кг: У Юй (Китай) — Ан Кум Бель (КНДР);
- 54 кг: Хсяо-Вэнь Хуан (Китайский Тайбэй) — Прити Прити (Индия);
- 57 кг: Джайсмин Джайсмин (Индия) — Пунрави Руэнрос (Таиланд);
- 60 кг: Вон Ын Ген (КНДР) — Прия Прия (Индия);
- 65 кг: Ниен-Чин Чен (Китайский Тайбэй) — Хе Сун Хван (КНДР);
- 70 кг: Бакыт Сейдиш (Казахстан) — Арундхати Чоудхари (Индия);
- 75 кг: Азиза Зокирова (Узбекистан) — Бао Цзыи (Китай);
- 80 кг: Надежда Рябец (Казахстан) — Рухшона Парпиева (Узбекистан);
- Свыше 80 кг: Дина Исламбекова (Казахстан) — Альфия Тараннум Хан Патхан (Индия).
Мужчины
- 50 кг: Вишванат Суреш (Индия) — Даичи Иваи (Япония);
- 55 кг: Билгуунсайхан Хархуу (Монголия) — Руи Ямагучи (Япония);
- 60 кг: Оразбек Асылкулов (Казахстан) — Сачин Сачин (Индия);
- 65 кг: Абдуллох Мадаминов (Узбекистан) — Бунджонг Синсири (Таиланд);
- 70 кг: Торехан Сабырхан (Казахстан) — Зеяд Ишаиш (Иордания);
- 75 кг: Жавохир Абдурахимов (Узбекистан) — Сабыржан Аккалыков (Казахстан);
- 80 кг: Хусейн Иашаиш (Иордания) — Фазлиддин Эркинбоев (Узбекистан);
- 85 кг: Нурбек Оралбай (Казахстан) — Жасурбек Юлдошев (Узбекистан);
- 90 кг: Парвиз Каримов (Таджикистан) — Халимжон Мамасолиев (Узбекистан);
- Свыше 90 кг: Айбек Оралбай (Казахстан) — Данабек Байконыс (Китай, Байикевузи Данабике в китайской транскрипции).
В целом же, с учетом бронзовых медалей, у Казахстана на завершающемся чемпионате Азии по боксу будет 13 наград.
