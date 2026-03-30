Четыре казахстанца гарантировали себе медали чемпионата Азии по боксу еще до старта

Еще до начала континентального первенства стало известно, что четыре казахстанских боксера точно вернутся на родину с медалями чемпионата Азии-2026. Причина в том, что они стартуют сразу с полуфинала и по правилам любительского бокса участники, даже проигравшие в полуфинале, получают как минимум бронзовую медаль, бой между проигравшими полуфиналистами за третье место не проводится.

Таким образом, стартующие сразу с полуфинала Нурбек Оралбай (85 кг), Бакыт Сейдиш (70 кг), Надежда Рябец (80 кг) и Дина Исламбекова (+80 кг) обеспечили себе минимум бронзу, но побьются за награды более высокого достоинства.

Есть у Казахстана и первая потеря на чемпионате Азии. Жазира Оракбаева, выступающая в весе до 51 кг, в третьем раунде боя против Кум Бол Ан из КНДР получила травму плеча и не смогла продолжить поединок. В итоге победа была присуждена сопернице.

Сегодня, 30 марта, на ринг в Улан-Баторе также выйдет Элина Базарова в весе до 54 кг, ее соперницей согласно жеребьевки будет Прити Прити из Индии.

Расписание стартовых боев других казахстанских боксеров на чемпионате Азии-2026 выглядит следующим образом:

31 марта, 1/8 финала

60 кг: Римма Волосенко — Прия Прия (Индия)

1 апреля, 1/8 финала

60 кг: Оразбек Асылкулов — Пол Джулифер Баскон (Филиппины)

2 апреля, 1/8 финала

65 кг: Ертуган Зейнулинов — Ю Лин (Тайбэй)

3 апреля, ¼ финала

55 кг: Махмуд Сабырхан

70 кг: Торехан Сабырхан (соперник определится позже)

4 апреля, ¼ финала

65 кг: Лаура Есенкелди vs Анкушито Боро (Индия)

75 кг: Валентина Хальзова vs Сеюн Сенг (Корея)

50 кг: Санжар Ташкенбай

+90 кг: Айбек Оралбай

(У Санжара и Айбека соперники определятся позже)

5 апреля, ¼ финала

48 кг: Айгерим Саттыбаева vs Сабина Бобокулова (Узбекистан)

57 кг: Улжан Сарсебек (соперница определится позже)

75 кг: Сабыржан Аккалыков — Талга Яги (Япония)

80 кг: Ерасыл Жакпеков (соперник определится позже)

90 кг: Сагындык Тогамбай vs Ксужен Хан (Китай)

6 апреля, ½ финала

70 кг: Бакыт Сейдиш (соперник определится позже)

80 кг: Надежда Рябец vs Пуджа Рани (Индия)

+80 кг: Дина Исламбекова vs Олтиной Сотимбоева (Узбекистан)

7 апреля, ½ финала

85 кг: Нурбек Оралбай (соперник определится позже)

Ранее стал известен состав сборной Казахстана по боксу на чемпионат Азии.



