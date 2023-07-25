14:52, 25 Июль 2023 | GMT +6
Восемь казахстанских легкоатлетов примут участие в ЧМ в Будапеште
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стал известен состав команды Казахстана по легкой атлетике на участие в чемпионате мира в Будапеште (Венгрия). Об этом МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.
Каролин Чепкоеч Кипкируи - бег 5000 и 10000 метров;
Дэйзи Джепкемей - 3000 метров с препятствиями;
Надежда Дубовицкая - прыжки в высоту;
Кристина Овчинникова - прыжки в высоту;
Елизавета Матвеева - прыжки в высоту;
Жанна Мамажанова - марафон;
Галина Якушева - спортивная ходьба (35 километров);
Давид Ефремов - 110 метров с барьерами.
ЧМ пройдет с 19 по 27 августа.