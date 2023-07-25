Восемь казахстанских легкоатлетов примут участие в ЧМ в Будапеште

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стал известен состав команды Казахстана по легкой атлетике на участие в чемпионате мира в Будапеште (Венгрия). Об этом МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Каролин Чепкоеч Кипкируи - бег 5000 и 10000 метров;

Дэйзи Джепкемей - 3000 метров с препятствиями;

Надежда Дубовицкая - прыжки в высоту;

Кристина Овчинникова - прыжки в высоту;

Елизавета Матвеева - прыжки в высоту;

Жанна Мамажанова - марафон;

Галина Якушева - спортивная ходьба (35 километров);

Давид Ефремов - 110 метров с барьерами.

ЧМ пройдет с 19 по 27 августа.