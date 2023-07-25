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    14:52, 25 Июль 2023 | GMT +6

    Восемь казахстанских легкоатлетов примут участие в ЧМ в Будапеште

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    Фото: olympic.kz/
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стал известен состав команды Казахстана по легкой атлетике на участие в чемпионате мира в Будапеште (Венгрия). Об этом МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

    Каролин Чепкоеч Кипкируи - бег 5000 и 10000 метров;

    Дэйзи Джепкемей - 3000 метров с препятствиями;

    Надежда Дубовицкая - прыжки в высоту;

    Кристина Овчинникова - прыжки в высоту;

    Елизавета Матвеева - прыжки в высоту;

    Жанна Мамажанова - марафон;

    Галина Якушева - спортивная ходьба (35 километров);

    Давид Ефремов - 110 метров с барьерами.

    ЧМ пройдет с 19 по 27 августа.


    Теги:
    Спорт Легкая атлетика
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