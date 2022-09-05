Восемь грузовых машин с гуманитарной помощью отправили из Нур-Султана в Костанайскую область

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице создан и работает городской штаб по оказанию помощи пострадавшим при пожаре в Костанайской области. В его состав вошли депутаты маслихата, представители госорганов, волонтеры, молодежь и активные жители города. В регион отправили восемь грузовых машин с гуманитарным грузом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата Нур-Султана.

Перед зданием столичного отделения партии AMANAT вечером 4 сентября для оказания помощи пострадавшим от пожара в Костанайской области были собраны 8 грузовых машин с гуманитарным грузом.

В Костанайскую область, чтобы доставить гумпомощь, отправился руководитель управления по вопросам молодежной политики Нур-Султана Кайрат Камбаров.

«Мы начали это мероприятие по поручению руководства города, партии, совместно с молодежным крылом «Жастар рухы», волонтерами столицы. В соцсетях мы начали распространять информацию о том, что создан городской штаб и специальный фонд, а также указали номера телефонов, по которым можно обращаться по вопросам предоставления гуманитарной помощи. Предприниматели города сразу же отозвались, предоставив транспорт. Горожане приносят предметы первой необходимости, это гигиенические средства, мыло, шампуни, салфетки, из продуктов - это в основном мука, крупы, сахар, напитки. За день мы собрали 8 грузовых машин. Сбор товаров и вещей продолжается. Все жители столицы сплотились во имя одной большой цели. Именно в такие моменты мы должны показывать, что мы едины. Утром мы планируем вернуться обратно в столицу и по мере наполнения грузовиков, будем отправлять их снова в районы бедствия», – сказал перед выездом Кайрат Камбаров.





Заместитель руководителя управления по инвестициям и развитию предпринимательства города Куаныш Сапаров рассказал о том, как проходил сбор предметов первой необходимости для пострадавших от пожара.

«Предприниматели города не остались равнодушными к общей беде и организовали сбор помощи пострадавшим от пожара. Сегодня в течение всего дня мы занимались сбором предметов первой необходимости и продуктов. Выражаем огромную благодарность всем предпринимателям города, кто с самого утра занимался доставкой грузов для погорельцев», - сказал Куаныш Сапаров.

Как сообщалось, сбор гуманитарной помощи пострадавшим при пожаре в Костанайской области организовали и в столичной Ассамблее народа Казахстана. Прием необходимых вещей начался 5 сентября. По всем вопросам можно обратиться к координатору по телефону: + 7 702 481 20 38, +7 701 466 0345.









Фото : gov.kz











