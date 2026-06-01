Восемь фонтанов временно не работают в Алматы

В ответ на запрос агентства в управлении развития общественных пространств города Алматы сообщили, что работа фонтанов осуществляется ежедневно в штатном режиме.

В зависимости от погодных условий и технического состояния объектов, фонтаны работают ориентировочно с утра до позднего вечера. Специализированными подрядными организациями на постоянной основе проводятся работы по техническому обслуживанию, очистке чаш фонтанов, контролю насосного оборудования и систем электроснабжения.

В настоящее время в городе временно не функционируют восемь фонтанов.

Фото: Александр Павский / Kazinform

— По данным объектам рассматривается вопрос проведения капитального ремонта и восстановления. В настоящее время проводится техническое обследование фонтанных комплексов, определяется объем необходимых работ, а также прорабатываются вопросы финансирования. После утверждения проектно-сметной документации будут определены источники финансирования и сроки выполнения ремонтных работ, — сообщили в управлении.

Фотокорреспондент агентства прогулялся по центру Алматы и проверил, как работают городские фонтаны.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Выяснилось, что фонтанный комплекс у памятника Жамбылу Жабаеву рядом с ЖК «Три богатыря» сейчас выключен. В таком же нерабочем состоянии застали и фонтан у Центрального государственного музея РК. Тем не менее эти локации по-прежнему притягивают людей: горожане охотно гуляют рядом и устраивают здесь фотосессии.

Фото: Александр Павский / Kazinform

В управлении развития общественных пространств пояснили, что фонтан у ЖК «Три богатыря» временно выведен из эксплуатации в связи с ремонтными работами.

— Фонтан, расположенный перед памятником Жамбыла Жабаева у ЖК «Три богатыря», в настоящее время находится на текущем ремонте. На объекте проводится полная замена гранитных плит, а также обновление инженерных и технических систем фонтана. Работы выполняются в плановом порядке. Ожидается, что в течение ближайших 10 дней фонтан будет полностью подключен и запущен в эксплуатацию, — отметили в управлении.

Отметим, с начала мая в Алматы начали запускать городские фонтанные комплексы. Они функционируют ежедневно с 08:00 до 23:00 до 1 октября. При этом их эксплуатация будет зависеть от погодных условий: при температуре ниже +5°C работа фонтанов приостанавливается.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Напомним, в Алматы впервые за 15 лет начали масштабное обновление сразу четырех крупных фонтанных комплексов: Восточного и Западного фонтанов у здания акимата, фонтана на площади Республики и фонтана у театра имени Габита Мусрепова. Общая стоимость работ составила 5,6 млрд тенге. В настоящее время реконструкция объектов на площади Республики и у театра имени Габита Мусрепова находится на завершающем этапе. Полностью завершить работы и благоустройство прилегающих территорий планируется в третьем квартале 2026 года.