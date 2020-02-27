Восемь детей пострадали во время столкновения грузовика с автобусом в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — В Восточном Казахстане во время столкновения грузового автомобиля с автобусом пострадали восемь детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По информации областного управления здравоохранения, скорая помощь доставляет всех участников дорожно-транспортного просшествия в больницу на осмотр. Летальных исходов нет. На данный момент восемь человек пострадали», — сообщили в областном акимате.

В полиции отметили, что в салоне автобуса находились 53 пассажира, из них 46 детей. Автобус направлялся из Усть- Каменогорска в Шемонаихинский район для участия в спортивных соревнованиях в сопровождении экипажа патрульной полиции.

Напомним, ДТП произошло 27 февраля на трассе Усть-Каменогорск-Шемонаиха в районе с. Прапорщиково Глубоковского района.

По предварительным данным, грузовой автомобиль Howo выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с автобусом. На данный момент все обстоятельства происшествия выясняются.

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