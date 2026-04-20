Восемь детей погибли в результате стрельбы в США

Не менее восьми детей погибли, еще двое пострадали в результате стрельбы в городе Шривпорт (штат Луизиана). Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на полицию города.

По данным полиции, стрельба произошла в воскресенье. Сотрудники полиции Шривпорта прибыли на место происшествия после сообщений о конфликте. Пресс-секретарь полиции рассказал, что стрельба затронула три дома.

— На данный момент нам известно как минимум о 10 пострадавших от огнестрельных ранений минувшей ночью в ходе бытового конфликта. Восемь из них погибли. Возраст погибших — от одного года до 14 лет, — сказал журналистам шеф полиции Уэйн Смит.

Подозреваемый после стрельбы угнал автомобиль и попытался скрыться с места преступления, но был застрелен офицерами полиции во время погони.

— Он мертв, и ту часть расследования, которая касается применения огнестрельного оружия сотрудниками полиции Шривпорта, возьмет на себя полиция штата Луизиана, — сказал Смит.

15 апреля сообщалось, что стрельба произошла в турецкой школе, в результате четыре человека погибли, десятки были ранены. 14 апреля текущего года в городе Сиверек турецкой провинции Шанлыурфа бывший ученик также открыл огонь в здании лицея. В результате атаки ранения получили 16 человек.