РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:55, 19 Апрель 2026 | GMT +5

    Восемь детей погибли в результате стрельбы в США

    В городе Шривпорт штата Луизиана в результате стрельбы погибли восемь детей, передает агентство Kazinform со ссылкой на телеканал NBC News.

    Фото: AP Photo / David Zalubowski

    Не менее восьми детей погибли, еще двое пострадали в результате стрельбы в городе Шривпорт (штат Луизиана). Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на полицию города.

    По данным полиции, стрельба произошла в воскресенье. Сотрудники полиции Шривпорта прибыли на место происшествия после сообщений о конфликте. Пресс-секретарь полиции рассказал, что стрельба затронула три дома.

    — На данный момент нам известно как минимум о 10 пострадавших от огнестрельных ранений минувшей ночью в ходе бытового конфликта. Восемь из них погибли. Возраст погибших — от одного года до 14 лет, — сказал журналистам шеф полиции Уэйн Смит.

    Подозреваемый после стрельбы угнал автомобиль и попытался скрыться с места преступления, но был застрелен офицерами полиции во время погони.

    — Он мертв, и ту часть расследования, которая касается применения огнестрельного оружия сотрудниками полиции Шривпорта, возьмет на себя полиция штата Луизиана, — сказал Смит.

    15 апреля сообщалось, что стрельба произошла в турецкой школе, в результате четыре человека погибли, десятки были ранены. 14 апреля текущего года в городе Сиверек турецкой провинции Шанлыурфа бывший ученик также открыл огонь в здании лицея. В результате атаки ранения получили 16 человек. 

    Теги:
    Стрельба Дети Происшествия Мировые новости США
    Зарина Жакупова
    Автор
    Сейчас читают