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Восемь человек спасли от пожара в Актюбинской области

Редактор:  
Гульмира Байзакова
25 Апреля 2023, 22:35
Восемь человек спасли от пожара в Актюбинской области Фото: gov.kz

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В 18:00 часов на пульт 112 поступило сообщение о пожаре в двухэтажном жилом доме в поселке Шубаркудук Темирского района Актюбинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС.

В результате оперативных действий прибывших на место спасателей из соседней квартиры были спасены 8 человек, в том числе ребенок.

В тушении пожара были задействованы 5 спасателей личного состава и пожарная техника.

По прибытию к месту вызова прибыли пожарные, выяснилось, что в жилом доме горит гостиная. Жертв и пострадавших нет.

Пожар был потушен в 18:28 часов. Площадь пожара составила 20 кв.м.

Причина пожара в том, что домовладельцы зажгли масляные свечи и оставили их без присмотра.

ДЧС Актюбинской области напомнило о соблюдении правил пожарной безопасности.


Актюбинская область   Происшествия   МЧС   Пожар   Спасение  
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