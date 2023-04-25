Восемь человек спасли от пожара в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В 18:00 часов на пульт 112 поступило сообщение о пожаре в двухэтажном жилом доме в поселке Шубаркудук Темирского района Актюбинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС.
В результате оперативных действий прибывших на место спасателей из соседней квартиры были спасены 8 человек, в том числе ребенок.
В тушении пожара были задействованы 5 спасателей личного состава и пожарная техника.
По прибытию к месту вызова прибыли пожарные, выяснилось, что в жилом доме горит гостиная. Жертв и пострадавших нет.
Пожар был потушен в 18:28 часов. Площадь пожара составила 20 кв.м.
Причина пожара в том, что домовладельцы зажгли масляные свечи и оставили их без присмотра.
ДЧС Актюбинской области напомнило о соблюдении правил пожарной безопасности.