30 Июня 2022 22:53

Восемь человек спасли на озере Сайран в Алматы с начала сезона

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – С начала купального сезона на озере Сайран спасено восемь человек, двое из них – дети. В июне за купание в неотведенных для этого местах и распитие спиртных напитков у водоемов оштрафовано 24 нарушителя на общую сумму 87 тыс. тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ДЧС Алматы, 13 человек привлечены к административной ответственности за нарушение правил общего водопользования. В случае повторного нарушения им грозит штраф в виде 2 МРП, более 6 тыс. тенге.

Еще 11 человек оштрафованы за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения. В случае повторного такого нарушения им грозит штраф в виде 10 МРП – более 30 тыс. тенге, либо арест на пять суток.

Разрешенными местами купания на Сайране являются: в Ауэзовском районе западная часть водохранилища от улицы Толе Би в южном направлении 300 метров до пирса; в Алмалинском районе восточная часть водохранилища от улицы Толе би в южном направлении до 200 метров.

В ДЧС отметили, что патрулирование и мониторинг запрещенных мест для купания проводится не только на земле пешим патрулем и автомобилем с оповещением, но и с воздуха, при помощи дрона. Особенность аппарата в том, что он может не только мониторить по воздуху, но и использовать громкоговорящую связь, что отпугивает посетителей озера, которые хотят искупаться в неразрешенных его частях.