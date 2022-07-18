Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Восемь человек погибли в ДТП на объездном шоссе Уральска
18 Июля 2022 07:25

Восемь человек погибли в ДТП на объездном шоссе Уральска

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Авария произошла 18 июля в 2:45 на объездном шоссе в Уральске, напротив АЗС VenOil, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».


Как рассказал на месте ДТП заместитель начальника отдела местной полицейской службы управления Уральска Константин Недопекин, столкнулись Nissan (в авто был только водитель) и Lada (в машине находились пять взрослых и двое детей).

«Водитель Nissan при обгоне выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Lada. В результате ДТП на месте погибли пять человек, ещё трое госпитализированы», - сказал капитан Недопекин.

Позже стало известно, что не приходя в сознание, в больнице скончались водитель Nissan и двое детей 10 и 13 лет.

На месте продолжают работать сотрудники полиции, устанавливая причины и обстоятельства аварии.


Фото: mgorod.kz

Новости по теме
Водитель погиб, пассажир травмирован при ДТП в Атырауской области
Водитель и ребенок погибли при ДТП в Карагандинской области
Два человека погибли в ДТП в Актюбинской области
Читайте также
Рассыпались 4 тонны арбузов при массовом ДТП в Шымкенте
«Акжайык» обыграл «Каспий» в матче Кубка Казахстана
Акмолинские спасатели оказали помощь 28 пострадавшим на воде
Три человека погибли при крушении вертолета на Камчатке
Водитель погиб, пассажир травмирован при ДТП в Атырауской области
Мощный взрыв произошел в отеле в Сомали
Троих детей спасли из горящей квартиры в Атырау
Дети сорвались с аттракциона в Атырау
Популярное
1 Рыбакина, коронавирус и «позор в магазинах» – итоги недели в РК
2 Жительницу Алматы жестоко избили в центре города
3 Алматинцы спасаются от жары в горах -  фоторепортаж с Медвежьего водопада
4 Дети сорвались с аттракциона в Атырау
5 Задержанного Бурхана Жансейтова поместили под домашний арест

Лента новостей

Архив