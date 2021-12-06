Восемь человек погибли при пожаре на электростанции на севере Китая

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Восемь человек погибли, еще пятеро получили травмы в результате пожара на территории электростанции в провинции Шаньси на северо-востоке Китая. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV), передает МИА «Казинформ».

По данным CCTV, пожар возник в ночь на 6 декабря в 01:36 по местному времени в жилом помещении на территории электростанции в уезде Шоуян провинции Шаньси (Северо-Восточный Китай).

Огонь удалось локализовать в 04:20 по местному времени. В результате пожара погибли восемь человек, пятеро получили травмы. Пострадавшие госпитализированы, они находятся в стабильном состоянии.

Причины ЧП выясняются. Другие подробности инцидента не приводятся.