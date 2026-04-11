Восемь человек погибли от туберкулеза в прошлом году в СКО

По данным областного центра фтизиопульмонологии, пятеро из них — дети. У 139 пациентов выявлена лекарственно-устойчивая форма заболевания.

Кроме того, 397 человек, в том числе 10 детей, завершили лечение, но продолжают находиться под наблюдением. Также установлено, что семь человек заразились при контакте с больными.

— Смертность от туберкулеза снижается. Если в 2015 году умерли 22 человека, то в прошлом году — восемь пациентов. У всех заболевание было в запущенной форме. При этом 87,5 процента (семь человек) состояли на учете с ВИЧ, остальные наркозависимые и лица, злоупотребляющие алкоголем. Кроме того, шестеро из них не имели работы, у двоих не было постоянного места жительства, — сообщили специалисты центра.

Средний возраст заболевших составляет от 20 до 50 лет. При этом мужчины болеют чаще, женщины составляют лишь 30% от общего числа пациентов.

В прошлом году из 167 заболевших 77 были безработными, семь — студенты и школьники, 43 — пенсионеры, 26 — лица, злоупотребляющие алкоголь и наркотики, и 17 — ВИЧ-инфицированные.

Люди с благополучным уровнем жизни болеют туберкулезом редко. Как правило, у них имеются сопутствующие заболевания: сахарный диабет, хронические болезни легких и другие. Они входят в группу риска и ежегодно проходят флюорографическое обследование, — отметили врачи.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казахстане заболеваемость туберкулезом снизилась на 13%, а смертность на 25%.