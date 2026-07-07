Восемь человек погибли из-за мощного шторма в китайской провинции Хубэй

Грозы и сильный ветер обрушились на китайскую провинцию Хубэй, унеся жизни восьми человек, еще один числится пропавшим без вести, передает Kazinform со ссылкой на Синьхуа .

Мощные конвективные явления, сопровождавшиеся грозами, шквалистым ветром и торнадо, вечером в понедельник обрушились на восточную часть китайской провинции Хубэй. По данным издания, ссылающегося на провинциальный департамент по управлению чрезвычайными ситуациями, погибли восемь человек, еще один считается пропавшим без вести.

Непогода бушевала с 19:00 до 23:00, затронув города Хуанши, Хуанган, Эчжоу и Сяньнин. В отдельных населенных пунктах порывы ветра достигали 13 баллов, а в ряде районов были зафиксированы торнадо.

Наиболее серьезный ущерб стихия нанесла трем микрорайонам района Хуанчжоу города Хуанган. По данным местного штаба спасательных работ, к 5 часам утра вторника пострадали 275 человек, а 408 жителей были эвакуированы в безопасные места.

В настоящее время спасательные операции продолжаются.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством Синьхуа.

Напомним, в Индии муссонные дожди унесли жизни 13 человек.