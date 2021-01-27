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    18:10, 26 Январь 2021 | GMT +6

    Восемь человек оказались в снежных заносах в Туркестанской области

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    КЕНТАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Туркестанской области на автодороге Кентау-Ащысай спасено 8 человек, оказавшихся в снежных заносах. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на прес-службу областного акимата.

    По данным ДЧС Туркестанской области, на место происшествия были направлены 7 спасателей и 1 единица техники. Кроме того, сотрудники ДЧС отбуксировали 1 легковой автомобиль и 1 грузовик, застрявшие в снегу, эвакуировано 15 человек. Жертв и пострадавших нет.

    В целом, в Туркестанской области в связи с неблагоприятными погодными условиями спасено около 400 человек, застрявших на дорогах. За двое суток спасатели вытащили из-под снега 18 грузовых и около 100 легковых автомобилей.


    Теги:
    Туркестанская область Происшествия, ЧС Происшествия
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