Восемь человек оказались в снежных заносах в Туркестанской области

КЕНТАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Туркестанской области на автодороге Кентау-Ащысай спасено 8 человек, оказавшихся в снежных заносах. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на прес-службу областного акимата.

По данным ДЧС Туркестанской области, на место происшествия были направлены 7 спасателей и 1 единица техники. Кроме того, сотрудники ДЧС отбуксировали 1 легковой автомобиль и 1 грузовик, застрявшие в снегу, эвакуировано 15 человек. Жертв и пострадавших нет.

В целом, в Туркестанской области в связи с неблагоприятными погодными условиями спасено около 400 человек, застрявших на дорогах. За двое суток спасатели вытащили из-под снега 18 грузовых и около 100 легковых автомобилей.