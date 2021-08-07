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Восемь бронзовых медалей: Казахстан завершил Олимпиаду-2020
7 Августа 2021 18:41
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ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Казахстан официально завершил выступления на Олимпийских игра-2020 в Токио, передает МИА «Казинформ».
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Казахстан завоевал в Токио восемь бронзовых медалей и находится на момент публикации на 82-м месте в медальном зачете.
Призерами Олимпиады-2020 в составе сборной Казахстана стали: тяжелоатлеты Игорь Сон и Зульфия Чиншанло , дзюдоист Елдос Сметов , боксеры Камшыбек Кункабаев и Сакен Бибосынов, борец-вольник Нурислам Санаев, каратисты Дархан Есадилов и Софья Берульцева.
Фото: Владислав Семенов, НОК РК
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