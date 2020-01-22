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Восемь автомобилей сгорело на штрафстоянке в Туркестанской области

22 Января 2020 18:15
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Восемь автомобилей сгорело на штрафстоянке в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В Сайрамском районе Туркестанской области сгорело восемь автомобилей, находившихся на штрафной стоянке, передает корреспондент МИА «Казинформ»

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Выяснилось, что автомобили поджег один из жителей сельского округа Карасу.

По данным пресс-службы областного Департамента полиции, сообщение на пульт противопожарной службы поступило в 05:55. Пожар был полностью локализован в 06:38. Всего на штрафстоянке находилось 39 автомобилей.

В ходе проверки выяснилось, что виновник пожара попал в объективы видеокамер наблюдения. Выяснилось, что его автомобиль тоже был водворен на штрафстоянку.

«Его наказали за езду в нетрезвом виде. Автомобиль был водворен на штрафстоянку. Задержанный ночью прошел через ограждение и поджег свой автомобиль и скрылся с места происшествия. В ходе оперативно-розыскных мероприятий мужчина задержан и помещен в ИВС. Он полностью признал свою вину, теперь ему грозит наказание до 7 лет лишения свободы за причиненный ущерб чужому имуществу», - отмечено в сообщении.



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Ключевые слова: Туркестанская область, Происшествия,
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Серик Сабеков

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