21 Июня 2022 22:24

Восемь автобусных маршрутов временно изменят схемы движения в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В связи с началом второго этапа реконструкции тепловых сетей на улице Толе би, от проспекта Достык до улицы Зенкова с 22 июня временно изменят схемы движения восьми автобусных маршрутов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ТОО «Транспортный холдинг Алматы» сообщили , что изменятся схемы движения следующих маршрутов.

№201 – в восточном направлении – ул. Толе би – ул. Конаева – ул. Кабанбай батыра – ул. Калдаякова – ул. Толе би – далее по схеме. В западном направлении – ул. Толе би – ул. Калдаякова – ул. Богенбай батыра – ул. Конаева – ул.Толе би – далее по схеме;

№205 – в восточном направлении – ул. Толе би – ул. Конаева – ул. Кабанбай батыра – ул. Калдаякова – ул. Толе би – далее по схеме. В западном направлении – ул. Толе би – ул. Калдаякова – ул. Богенбай батыра – ул. Конаева – ул.Толе би – далее по схеме;

№206 – в восточном направлении – ул. Толе би – ул. Конаева – ул. Казыбек би – ул. Калдаякова – ул. Толе би – далее по схеме. В западном направлении – ул. Толе би – ул. Калдаякова – ул. Казыбек би – ул. Конаева – ул. Толе би – далее по схеме;

№209 – в восточном направлении – ул. Толе би – ул. Конаева – ул. Казыбек би – ул. Калдаякова – ул. Толе би – далее по схеме. В западном направлении – ул. Толе би – ул. Калдаякова – ул. Казыбек би – ул. Конаева – ул. Толе би – далее по схеме;

№210 – в восточном направлении – ул. Толе би – ул. Конаева – ул. Казыбек би – ул. Калдаякова – ул. Толе би – далее по схеме. В западном направлении – ул. Толе би – ул. Калдаякова – ул. Казыбек би – ул. Конаева – ул. Толеби – далее по схеме;

№224 – в восточном направлении – ул. Толе би – ул. Конаева – ул. Казыбек би – ул. Калдаякова – ул. Толе би – далее по схеме. В западном направлении – ул. Толе би – ул. Калдаякова – ул. Казыбек би – ул. Конаева – ул. Толе би – далее по схеме;

№37 – в восточном направлении – ул. Толе би – ул. Конаева – ул. Кабанбай батыра – ул. Калдаякова – ул. Толе би – далее по схеме. В западном направлении – ул. Толе би – ул. Калдаякова – ул. Богенбай батыра – ул. Конаева – ул. Толе би – далее по схеме;

№120 – в восточном направлении – пр. Достык – ул. Кабанбай батыра – ул. Калдаякова – ул. Толе би – далее по схеме. В западном направлении – ул. Толе би – ул. Калдаякова – ул. Богенбай батыра – пр. Достык – далее по схеме.

Ранее алматинцам рекомендовали не парковать авто в местах проведения испытательных работ.