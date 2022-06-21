Восемь автобусных маршрутов временно изменят схемы движения в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В связи с началом второго этапа реконструкции тепловых сетей на улице Толе би, от проспекта Достык до улицы Зенкова с 22 июня временно изменят схемы движения восьми автобусных маршрутов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В ТОО «Транспортный холдинг Алматы» сообщили , что изменятся схемы движения следующих маршрутов.
№201 – в восточном направлении – ул. Толе би – ул. Конаева – ул. Кабанбай батыра – ул. Калдаякова – ул. Толе би – далее по схеме. В западном направлении – ул. Толе би – ул. Калдаякова – ул. Богенбай батыра – ул. Конаева – ул.Толе би – далее по схеме;
№205 – в восточном направлении – ул. Толе би – ул. Конаева – ул. Кабанбай батыра – ул. Калдаякова – ул. Толе би – далее по схеме. В западном направлении – ул. Толе би – ул. Калдаякова – ул. Богенбай батыра – ул. Конаева – ул.Толе би – далее по схеме;
№206 – в восточном направлении – ул. Толе би – ул. Конаева – ул. Казыбек би – ул. Калдаякова – ул. Толе би – далее по схеме. В западном направлении – ул. Толе би – ул. Калдаякова – ул. Казыбек би – ул. Конаева – ул. Толе би – далее по схеме;
№209 – в восточном направлении – ул. Толе би – ул. Конаева – ул. Казыбек би – ул. Калдаякова – ул. Толе би – далее по схеме. В западном направлении – ул. Толе би – ул. Калдаякова – ул. Казыбек би – ул. Конаева – ул. Толе би – далее по схеме;
№210 – в восточном направлении – ул. Толе би – ул. Конаева – ул. Казыбек би – ул. Калдаякова – ул. Толе би – далее по схеме. В западном направлении – ул. Толе би – ул. Калдаякова – ул. Казыбек би – ул. Конаева – ул. Толеби – далее по схеме;
№224 – в восточном направлении – ул. Толе би – ул. Конаева – ул. Казыбек би – ул. Калдаякова – ул. Толе би – далее по схеме. В западном направлении – ул. Толе би – ул. Калдаякова – ул. Казыбек би – ул. Конаева – ул. Толе би – далее по схеме;
№37 – в восточном направлении – ул. Толе би – ул. Конаева – ул. Кабанбай батыра – ул. Калдаякова – ул. Толе би – далее по схеме. В западном направлении – ул. Толе би – ул. Калдаякова – ул. Богенбай батыра – ул. Конаева – ул. Толе би – далее по схеме;
№120 – в восточном направлении – пр. Достык – ул. Кабанбай батыра – ул. Калдаякова – ул. Толе би – далее по схеме. В западном направлении – ул. Толе би – ул. Калдаякова – ул. Богенбай батыра – пр. Достык – далее по схеме.
Ранее алматинцам рекомендовали не парковать авто в местах проведения испытательных работ.