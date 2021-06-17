Восемь акмолинских предпринимателей исключены из проекта Ashyq

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области восемь участников с нулевым количеством посетителей по QR-коду исключены из проекта Ashyq, их QR-коды деактивированы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области.

В Акмолинской области благодаря проекту Ashyq выявлено 83 человека с «красным» и «желтым» статусами, пытавшихся пройти в заведения. Среди них - 30 больных КВИ («красный» статус) и 53 контактных («желтый» статус).

«Наибольшее количество выявляемых «красных» и «желтых» статусов приходится на Бурабайский район - 32 нарушителя, город Кокшетау - 29, город Степногорск – 6 и Атбасарский район - 4. В Жаркаинском, Аршалынском, Ерейментауском, Есильском, Зерендинском, Сандыктауском и Целиноградском районах выявлено - по одному случаю», - отметили в ведомстве.

Из общего числа выявленных статусов 20 человек являются жителями города Нур-Султана. Из них 13 выявлены в Бурабайском районе, 3 - в Атбасарском районе и 4 - в городе Кокшетау. Также были выявлены статусы у двух жителей города Алматы, одного карагандинца и трех жителей Петропавловска.

Между тем, при проверке статуса в Международном аэропорту города Нур-Султана среди пассажиров выявлено пять акмолинцев с «красным» и девять с «желтым» статусами.

«Проект Ashyq в регионе стартовал с апреля текущего года, 432 объекта работают по данному приложению официально, а остальные - в тестовом режиме. Кроме того, восемь участников с нулевым количеством посетителей по QR-коду исключены из проекта Ashyq, их QR-коды деактивированы. Это кафе «Алматы», ресторан «Avenue», кафе «Место про мясо тесто», кафе «JJB» в Кокшетау. В Атбасарском районе - компьютерный клуб ИП Унгурян и кафе «Багыз» ИП Аубакирова. Кафе ИП Кабыкеева в Бурабайском районе, а также придорожный сервис «Акжол» Ерейментауского района», - отметили в ведомстве.

Перечень данных объектов размещен на сайте акимата Акмолинской области.

Напомним, что основная цель внедрения Ashyq - исключить случаи посещения общественных мест зараженными или контактными лицами. Больной с «красным» статусом и контактный с «желтым» статусом должны соблюдать 14 дней домашнего карантина. Если же гражданин, заведомо зная о своем инфицированном статусе, нарушил режим самоизоляции и умышленно создал угрозу заражения для окружающих, ему грозит наказание в виде административного штрафа в размере 30 МРП, или 87 510 тенге.