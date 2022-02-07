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Восьмой раунд переговоров по ядерной программе Ирана возобновится в Вене

7 Февраля 2022 18:43
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Восьмой раунд переговоров по ядерной программе Ирана возобновится в Вене

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - После небольшого перерыва во вторник возобновится 8-й раунд переговоров в городе Вене в рамках обсуждения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщает Европейская служба внешних действий, после консультаций с правительствами своих стран участники переговоров продолжат обсуждение перспектив возможного возвращения США в СВПД и пути обеспечения полного и эффективного выполнения соглашения всеми сторонами.

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили «ядерную сделку» – Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана.

В мае 2018 года США вышли из соглашения. 27 декабря 2021 года в столице Австрии стартовал восьмой раунд переговоров по «иранской ядерной программе».


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#Иран   #Европа  
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Автор:

Арнур Рахимбеков

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