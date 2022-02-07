Восьмой раунд переговоров по ядерной программе Ирана возобновится в Вене
БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - После небольшого перерыва во вторник возобновится 8-й раунд переговоров в городе Вене в рамках обсуждения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщает Европейская служба внешних действий, после консультаций с правительствами своих стран участники переговоров продолжат обсуждение перспектив возможного возвращения США в СВПД и пути обеспечения полного и эффективного выполнения соглашения всеми сторонами.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили «ядерную сделку» – Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана.
В мае 2018 года США вышли из соглашения. 27 декабря 2021 года в столице Австрии стартовал восьмой раунд переговоров по «иранской ядерной программе».
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