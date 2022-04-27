РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:20, 26 Апрель 2022 | GMT +6

    Восьмилетняя школьница пропала в Алматы

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинские полицейские разыскивают школьницу, пропавшую без вести в Алмалинском районе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Информация о пропаже школьницы распространяется по сети WhatsApp. В сообщении говорится о том, что маленькая девочка учится в средней школе № 34 города Алматы.

    В департаменте полиции Алматы информацию подтвердили. Сообщение от мамы девочки в полицию поступило в 16:20.

    «В поисках Бэллы Мироновой, 2014 года рождения, задействованы участковые инспекторы полиции, сотрудники оперативной части и специалисты ювенальной полиции. В настоящее время устанавливается маршрут ребенка, поскольку известно, что в школу на занятия она не зашла. Надеемся на благоприятный исход дела. Подключили общественных помощников, волонтеров», - сообщила официальный представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек.


    Теги:
    МВД РК Алматы Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    04:04, 01 Октябрь 2023
    Опасный микропластик обнаружили в облаках
    03:33, 01 Октябрь 2023
    Данир Калдыбеков выиграл турнир ITF Juniors J100 Shymkent Open
    03:00, 01 Октябрь 2023
    Волна убийств захлестнула Швецию
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!