Восьмилетняя школьница пропала в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинские полицейские разыскивают школьницу, пропавшую без вести в Алмалинском районе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Информация о пропаже школьницы распространяется по сети WhatsApp. В сообщении говорится о том, что маленькая девочка учится в средней школе № 34 города Алматы.

В департаменте полиции Алматы информацию подтвердили. Сообщение от мамы девочки в полицию поступило в 16:20.

«В поисках Бэллы Мироновой, 2014 года рождения, задействованы участковые инспекторы полиции, сотрудники оперативной части и специалисты ювенальной полиции. В настоящее время устанавливается маршрут ребенка, поскольку известно, что в школу на занятия она не зашла. Надеемся на благоприятный исход дела. Подключили общественных помощников, волонтеров», - сообщила официальный представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек.