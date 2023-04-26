Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Восьмилетний ребенок выпрыгнул из окна пятого этажа в Текели

Автор:  
Еламан Турысбеков
26 Апреля 2023, 15:39
Восьмилетний ребенок выпрыгнул из окна пятого этажа в Текели Фото: ДЧС региона

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В городе Текели восьмилетний мальчик, оставшись дома без присмотра взрослых, выпрыгнул из окна пятого этажа, используя полиэтиленовый пакет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ДЧС Жетысуской области сообщили, что инцидент произошёл 25 апреля в 12:20 .

«Мальчик, 2015 года рождения, оставшись дома без присмотра взрослых, выпрыгнул из окна пятого этажа, используя полиэтиленовый пакет в виде парашюта. В данный момент состояние ребёнка стабильное, он находится в областной больнице города Талдыкоргана с диагнозом «ушиб спины». Как выяснилось позже, посадку на землю мальчика облегчили ветки деревьев», - сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

ДЧС области призывает граждан не оставлять детей без присмотра взрослых, а также устанавливать специальные защитные устройства на окна.


Происшествия   Жетысуская область  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Как мудрость казахских пословиц вдохновляет британскую молодежь
Как мудрость казахских пословиц вдохновляет британскую молодежь
Культовая казахстанская группа «Дос-Мукасан» представила новую песню «Алматым»
Культовая казахстанская группа «Дос-Мукасан» представила новую песню «Алматым»
Титульный бой Аската Жантурсынова  завершился жестким нокаутом
Титульный бой Аската Жантурсынова  завершился жестким нокаутом
Сколько людей разных национальностей проживает в Казахстане
Сколько людей разных национальностей проживает в Казахстане
Казахский язык может стать международным языком общения – Иван Червинский
Казахский язык может стать международным языком общения – Иван Червинский
Учу язык, потому что хочу знать – общественный деятель Елена Семидоцких
Учу язык, потому что хочу знать – общественный деятель Елена Семидоцких
Международная олимпиада по химии среди школьников из 21 страны стартовала в Астане
Международная олимпиада по химии среди школьников из 21 страны стартовала в Астане
У нас дома все говорят по-казахски - Светлана Крумент
У нас дома все говорят по-казахски - Светлана Крумент
День единства народа Казахстана массово отмечают в Алматы
День единства народа Казахстана массово отмечают в Алматы