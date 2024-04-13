В Оренбурге за сутки подтопило еще 800 домов и 1 800 участков

Вода подтопила еще 800 домов и 1,8 тыс. приусадебных участков за прошедшие сутки в Оренбурге. Всего в городе подтоплены 3 тысячи домов и 8 тысяч приусадебных участков, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщил журналистам директор Муниципального диспетчерского центра Александр Сиса.

— За сутки приусадебных участков подтопило порядка 1 800 и домов порядка 800. Всего приусадебных участков — порядка 8 тысяч и домов — порядка 3 тысяч, — сказал он.

Уточняется, что из-за перелива улиц Донгузская и Уральская направлены автомобили ГИБДД и оперативных служб для эвакуации жителей. Также произошло затопление ЖК «Гранд-парк», и по улице Потехина и Уральская вода подошла к многоквартирным домам. Эвакуированы еще 55 человек, в ПВР находятся них 183 человека.

По данным ТАСС, вода в зауральной части Оренбурга достигла улицы Беляевской, проезд там перекрыт. В районе этой улицы подтоплены склады и магазины, вода подступила к частному сектору. Также в районе Беляевской подтоплен СНТ «Медик». Вода залила и пустырь между СНТ и улицей Беляевской. Проезд в эту часть Оренбурга из центра и других микрорайонов сейчас доступен только по объездной дороге, которая проходит через территорию Оренбургского района и является частью федеральной трассы.

По данным пресс-службы правительства региона, на 13 апреля отключено газоснабжение в 25 СНТ, микрорайонах Заречный, «Гранд парк», поселках Кузнечный, им. Куйбышева, ЖК «Дубки», частично в поселке Пристанционный. Отключена электроэнергия в 64 СНТ, микрорайоне Кузнечный, частично в поселках им. Куйбышева, Пристанционный, микрорайонах «Гранд парк», Заречный, Овчинный городок, на улицах Уральской, Набережной Урала, Красной, 1-й Береговой, 2-й Береговой. В связи с подтоплением оборудования отключена котельная «Орентрикотаж» на ул. Шафеева 9.

Напомним, что в Оренбургской области паводковые воды идут вниз по реке Урал, угрожая подтоплением новых населенных пунктов, в том числе на территории Казахстана.