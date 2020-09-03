Вор-домушник тратил деньги на ставки в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Полицейские Сайрамского района задержали домушника, причастного к девяти квартирным кражам, совершенных им в трех районах Туркестанской области и в Шымкенте. Молодой человек похищал в основном деньги и золотые изделия, сдавал их в ломбарды Шымкента и Алматы, а деньги тратил на свои нужды, в том числе делал на них ставки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Туркестанской области.

В дежурную часть Сайрамского РОП поступило несколько заявлений от местных жителей о хищении имущества из частных домовладений. Одна из потерпевших сообщила, что неизвестные лица похитили из ее домашнего сейфа деньги и золотые изделия на сумму свыше полмиллиона тенге. Позже в полицию обратилась жительница Сарыагашского района, у которой из дома пропали золото и деньги на сумму 2,7 миллиона тенге. Данные факты полицейские зарегистрировали по статье 188 УК РК «кража» и приступили к розыску и задержанию серийного домушника.

Полицейские Сайрамского района в течение недели задержали подозреваемого на одной из улиц Шымкента. Им оказался ранее судимый житель Шымкента, состоящий на учете в органах внутренних дел как «квартирный вор». Следствием установлено, что мужчина, пользуясь отсутствием людей, проникал в жилища путем вскрытия оконных рам, похищал деньги и золотые изделия и скрывался с места преступления. Общая сумма ущерба потерпевших составила около 5 миллионов тенге.

Проводится досудебное расследование. Подозреваемый взят под стражу. В качестве вещественных доказательств изъята часть похищенного имущества и возвращена законным владельцам. Полицейскими выясняется причастность мужчины к совершению других аналогичных преступлений.