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Вопросы жилья, дорог и канализации обсудили акмолинцы на приеме Общественным советом

15 Января 2022 21:23
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Вопросы жилья, дорог и канализации обсудили акмолинцы на приеме Общественным советом

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области в рамках концепции «Слышащего государства» прошел прием граждан Общественным советом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В Доме Дружбы города Кокшетау состоялся приём граждан членами Общественного совета под председательством Боранбая Бегалина. В работе совета также приняли участие его член Серик Какенов и секретарь кокшетауского городского маслихата Рустем Калишев.

В этот день получить ответы на свои вопросы в Общественный совет обратились жители областного центра, села Красный Яр и поселка Элита. Акмолинцев волновали вопросы ремонта дорог, получения жилья и прописки, а также строительства системы канализации в селе Красный Яр.

Так, пришедшую на прием и проживающую в областном центре уже шестой год Розу Крылову волновал вопрос получения жилья из госфонда.

«Главное в жизни человека - это обретение своего дома. Так как у меня нет постоянной прописки, возникли трудности для того, чтобы встать в очередь на жилье. Сегодня на приеме депутаты нашли, как мне можно помочь с пропиской и встать в очередь!» - поделилась женщина.

Получила ответ о строительстве дороги и пенсионерка Бибинур Габдрахманова.

«Такие приемы очень своевременны и необходимы для населения. Очень рада, что решается волнующий меня и моих соседей вопрос о прокладке дороги», - отметила женщина.

А вот жительницу Красного Яра волновал вопрос строительства системы канализации в родном селе.

«Это вопрос глобальный, и он уже озвучивался не раз жителями села и депутатским корпусом. Централизованной системы канализации у них никогда не было. Я напишу депутатский запрос, но это вопрос не одного дня, потому что нужны будут большие капиталовложения, придется строить и КНС. Также будет необходимо интегрировать систему с канализационной системой города Кокшетау. Но мы, конечно, будем поднимать этот вопрос», - пояснил Р. Калишев.

По всем вопросам, заданным в ходе приема граждан, были даны разъяснения, а некоторые из них взяты под личный контроль руководителя гормаслихата.

Подобные встречи являются системными и позволяют наиболее оперативно реагировать на те проблемы и вопросы, которые обозначают жители.


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#Акмолинская область   #Общество   #Маслихат  
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Автор:

Оксана Матасова

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