Вопросы защиты прав работников поднимают нуротановцы в Туркестане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня депутатская фракция партии «Nur Otan» в Туркестанском областном маслихате встретилась с членами актива профсоюзов региона. В ходе заседания были обсуждены вопросы социальной защиты и трудовых прав граждан региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

С докладом о трудовых правах граждан выступил руководитель управления по инспекции труда Туркестанской области Берик Ибадуллаев. По его словам, за 11 месяцев текущего года управлением рассмотрено 925 обращений граждан, на все даны ответы в установленные законом сроки. Всего на основании данных заявлений в учреждениях и предприятиях проведено 247 проверок, выявлено 260 нарушений. Из выявленных нарушений устранены 247 и приведены в соответствие с законом. Также по нарушениям трудового законодательства наложен 41 штраф в размере 2 598 660 тенге. В том числе возбуждено 17 административных дел в виде «предупреждения». Наложенных штрафов взыскано на сумму 2 320 860 тенге.

«За январь-ноябрь текущего года в учреждениях и предприятиях области выявлено 6 случаев выплаты заработной платы позднее установленного законом срока. В связи с этим работодателям выданы предписания и наложено 6 административных штрафов на сумму 553 695 тенге. На сегодняшний день на 2 предприятиях остается долг по заработной плате с 2019 года перед 21 работником на сумму 41,5 млн. тенге», – сказал Берик Серикбайулы.

В ходе заседания руководителю управления были заданы вопросы и получены конкретные ответы. В свою очередь, депутат областного маслихата, член фракции Кайнар Абасов и руководитель фракции партии «Nur Otan» Мурат Тултебаев высказали свои предложения по вопросам социальной защиты и трудовых прав граждан. В частности, во время эпидемии необходимо исключить массовую безработицу, следить за соблюдением прав и условий труда работников, проводить мониторинг целевого использования средств, выделенных на общественную занятость.

Подводя итоги заседания, первый заместитель председателя Туркестанского областного филиала партии «Nur Otan» Бейсен Тажибаев призвал управление по инспекции труда уделить внимание своевременному рассмотрению обращений граждан, не получающих заработную плату.

«Права и социальная защита трудовых граждан не остались без внимания партии. Многие жители региона остались без доходов, особенно в период масштабного распространения эпидемии коронавируса, охватившей весь мир. С учетом этого, в текущем году через фонд партии «Біргеміз» оказана помощь в размере 50 тыс. тенге более 38 тыс. малообеспеченным семьям городов Туркестан, Кентау и районов области. Кроме того, в целях социальной поддержки распределяются продуктовые корзины. Между тем, всего этого еще недостаточно. Поэтому инспекция труда и управление социальной сферы должны своевременно рассматривать и поддерживать жалобы каждого безработного жителя», – сказал он.

В завершении собрания участники подняли вопрос о необходимости создания профсоюза во всех учреждениях в целях защиты трудовых прав. Например, на некоторых строительных работах профсоюзы никогда не создавались. В дальнейшем со стороны филиала партии и депутатской фракции будут сформированы соответствующие группы, вопросы в этом направлении будут первоочередными.